Какие качества тарас ценил в казаках
Литература
Какие качества тарас ценил в казаках
Ответ(ы):
Гость:
В казаках Тарас ценил верность своей Родине, товарищество, смелость, правдивость, ненависть к врагам, любовь к ближним
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