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Кто с может это решить. 144rs:12+95r2s2:5
Математика
Кто с может это решить. 144rs:12+95r2s2:5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=12rs+19*2*2rs=12rs+76rs=88rs
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