На прямой отметили 8 точек.Сколько лучей получилось?

Математика
На прямой отметили 8 точек.Сколько лучей получилось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девять точек вот линтя и точки пошетай сеолько линий ---.---.---.---.---.---.---.---.---
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