Решите неравенство (x-1)(x-2) дробь (x-3) больше или меньше 0

Математика
Решите неравенство (x-1)(x-2) дробь (x-3) больше или меньше 0
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