Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(побудуваты прями) a) 2x+3y=0, b) 5x-2=0, c) 2y+7=0
Математика
(побудуваты прями) a) 2x+3y=0, b) 5x-2=0, c) 2y+7=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ) х=0,у=0, b)x=1,4, c)y=3,5
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение 631 минус скобка открывается икс минус 333 скобка закрывается равн?? 406
Ответить
Химия
Одинаковую электронную конфигурацию имеют ионы 1) CL- и Br- 2)AL3+ и F- 3)O2- и Ca2+ 4)Mg2+ и S2-
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение пж!!!!!!! х·0.75-х=8 помогите! очень надо!!
Ответить
Математика
На прямой отметили 8 точек.Сколько лучей получилось?
Ответить
Математика
Решите неравенство (x-1)(x-2) дробь (x-3) больше или меньше 0
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск