Кто сможет? Помогите с 4 заданием
Математика
Кто сможет? Помогите с 4 заданием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может просто вместо X Y и Z подставить любые числа,например: X=1 Y=2 Z=3 . значит: (1*2*3+1*2*3*1*2*3+1*2*3*1*2*3*1*2*3=6+36+216=258
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