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Кто такие пехотинцы?
История
Кто такие пехотинцы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это военнослужащая пехота, ну или просто солдаты
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