Кто такие скальды?ответьте пожалуйста

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АРНОР ТОРДАРСОН СКАЛЬД ЯРЛОВ (XI в.) – исландский скальд, сын скальда Торда Кольбейнссона. Арнор был автором хвалебных песней об оркнейских ярлах Рёгнвальде и Торфинне (откуда его прозвище), норвежских конунгах Магнусе Добром и Харальде Суровом, датском конунге Кнуте и некоторых знатных исландцах. "Хрюнхенда" (от хрюнхент – название ее размера) – это одна из драп Арнора о Магнусе Добром. Сохранилось 18 вис этой очень пышной хвалебной песни. Сохранились также (не полностью) некоторые другие его хвалебные песни.