Кто такие скальды?ответьте пожалуйста
История
Кто такие скальды?ответьте пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АРНОР ТОРДАРСОН СКАЛЬД ЯРЛОВ (XI в.) – исландский скальд, сын скальда Торда Кольбейнссона. Арнор был автором хвалебных песней об оркнейских ярлах Рёгнвальде и Торфинне (откуда его прозвище), норвежских конунгах Магнусе Добром и Харальде Суровом, датском конунге Кнуте и некоторых знатных исландцах. "Хрюнхенда" (от хрюнхент – название ее размера) – это одна из драп Арнора о Магнусе Добром. Сохранилось 18 вис этой очень пышной хвалебной песни. Сохранились также (не полностью) некоторые другие его хвалебные песни.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Русский язык
Обществознание