Кто такой герадот даю 96 балов
История
Кто такой герадот даю 96 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец истории Геродот родился в промежутке между первою и второю персидскими войнами(490–480 до Р. X.), а по одному известию, не вполне, впрочем, достоверному [1], в 484 г. до Р. X. Местом его рождения был Галикарнас,дорийская колония на берегу Карии. Этот город, расположенный на берегу моря и обладающий прекрасным портом, вел значительную торговлю и пользовался достаточным благосостоянием.
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