Кто В 1932 году без зимовки прошел северный морской путь?

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80 лет назад, в 1932 году, Северный Морской Путь впервые был пройден за одну навигацию — это было сделано под руководством Отто Шмидта на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков». Текстом об этой экспедиции «Газета.Ru» открывает новый сюжет, посвященный освоению Арктики. С самого начала это была чистейшей воды авантюра, наподобие той, в которую когда-то ввязался Христофор Колумб. Считалось — и притом небезосновательно, — что использовать Северный морской путь для перевозки грузов невозможно. И хотя транспортное освоение Арктики было одной из первоочередных задач новорожденного Совнаркома, Севморпуть в его планы не входил. В планах было все, что угодно – и 18 вариантов Великой Северной железной дороги, и Транссибирский воздушный дирижабельный путь, но только не этот ледяной ад.