-куда ты так спешишь? -На поезд, который отправляется в 6 часов. -Сколько ещё минут осталось до отправления? -50 минут назад с 3 часов прошло вчетверо больше минут, чем сейчас осталось до отправления поезда. Во сколько час...

Математика
-куда ты так спешишь? -На поезд, который отправляется в 6 часов. -Сколько ещё минут осталось до отправления? -50 минут назад с 3 часов прошло вчетверо больше минут, чем сейчас осталось до отправления поезда. Во сколько часов и минут состоялся этот диалог? Переведите полученное время в минуты и запишите в таблицу ответов только числовое значение.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Допустим, что до отправки поезда осталось Х минут. По условиям задачи - 50 минут назад с 3 часов прошло вчетверо больше минут, чем сейчас осталось до отправления поезда,  Значит  50 минут назад   - это время, которое на 50 минут больше за время, которое осталось до отправления поезда = Х+50 минут. При чем сказано, что  время, которое прошло с 3 часов дня до времени  (Х+50) в 4 раза больше, чем осталось до отправления поезда, то есть   время, которое прошло с 3 часов дня = 4*Х. Общее время с 3 часов дня до 6 часов вечера = 3 часа = 180 минут. Тогда получается, что  (Х+50)+4*Х = 180 минут Х+50+4*Х=180 5*Х=130 Х=26 минут - осталось до отправки поезда Отправка поезда в 6 часов, значит диалог состоялся в 6 часов - 26 минут = 5 часов 34 минуты.  1 час= 60 минут, значит время 5 часов 34 минуты = 5*60+34 = 334 минуты
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