-куда ты так спешишь? -На поезд, который отправляется в 6 часов. -Сколько ещё минут осталось до отправления? -50 минут назад с 3 часов прошло вчетверо больше минут, чем сейчас осталось до отправления поезда. Во сколько час...

Гость: Гость:

Допустим, что до отправки поезда осталось Х минут. По условиям задачи - 50 минут назад с 3 часов прошло вчетверо больше минут, чем сейчас осталось до отправления поезда, Значит 50 минут назад - это время, которое на 50 минут больше за время, которое осталось до отправления поезда = Х+50 минут. При чем сказано, что время, которое прошло с 3 часов дня до времени (Х+50) в 4 раза больше, чем осталось до отправления поезда, то есть время, которое прошло с 3 часов дня = 4*Х. Общее время с 3 часов дня до 6 часов вечера = 3 часа = 180 минут. Тогда получается, что (Х+50)+4*Х = 180 минут Х+50+4*Х=180 5*Х=130 Х=26 минут - осталось до отправки поезда Отправка поезда в 6 часов, значит диалог состоялся в 6 часов - 26 минут = 5 часов 34 минуты. 1 час= 60 минут, значит время 5 часов 34 минуты = 5*60+34 = 334 минуты