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Сходство бледной поганки и шампьона
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Сходство бледной поганки и шампьона
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Цвет, форма, длинна, местность где растут, даже запах
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