Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль,что бы пройти это расстояние за 5,2 ...
Математика
Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль,что бы пройти это расстояние за 5,2 часа? Умоляю!!Помогите!!Прошу!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
6,5:5,2=60:Х Х= 60*6,5:5,2=75км/ч скорость авто.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
К концам свинцовой проволоки длиной 50 см приложили напряжение 2 В. Сколько времени потребуется для того, чтобы провод расплавился? Начальная темпе...
Английский язык