Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль,что бы пройти это расстояние за 5,2 ...

Математика

Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль,что бы пройти это расстояние за 5,2 часа? Умоляю!!Помогите!!Прошу!!!!!!!

Автор: Гость