Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль,что бы пройти это расстояние за 5,2 ...

Математика
Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью должен ехать автомобиль,что бы пройти это расстояние за 5,2 часа? Умоляю!!Помогите!!Прошу!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6,5:5,2=60:Х    Х= 60*6,5:5,2=75км/ч скорость авто.
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