Из пункта (3:(0,2-0,1)+4)*5= Напишите пожалуйста решение.
Алгебра
Из пункта (3:(0,2-0,1)+4)*5= Напишите пожалуйста решение.
Ответ(ы):
Гость:
0,2-0,1=0,1 3:0,1=30 30+4=34 34*5=170 Ответ:170
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