Прмогите пожалуйста. Романский стиль В Западноевропейской-культуре.

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Романское искусство, стиль архитектуры и других отраслей искусства, возникло в Западной Европе в X веке. Романская эпоха – время возникновения общеевропейского архитектурного стиля. Ведущую роль в этом процессе играли народы Западной Европы. Формирование западноевропейской романской культуры из-за непрерывных войн и переселения народов происходило позднее, чем на Востоке, в Византии, но протекало более динамично. Главная особенность романской эпохи – открытость внешним влияниям. Неверно рассматривать романское искусство как чисто западный стиль. В подготовке общеевропейского средневекового искусства, началом которого было раннехристианское, продолжением – романское и высшим взлетом – готическое искусство, главную роль сыграли греко-кельтские истоки, романские, византийские, греческие, персидские и славянские элементы. Развитие романского искусства получило новые импульсы в период правления Карла Великого (768–814 гг.) и в связи с основанием в 962 г. Священной Римской империи Оттоном I (936–973 гг.). В последовательности произведений искусства готики, начиная со второй половины XII и кончая XIV столетием, мироощущение этой эпохи отражено во всей его целостности и поступательном движении с такой яркостью, зрелостью, силой и полнотой, которая была под стать только искусству, достигшему классической ступени развития. В готическом искусстве сходились все нити интеллектуальной и духовной жизни эпохи. В нем идеальные представления средневековья о вселенной, истории и человечестве неразрывно сплелись с простыми и конкретными измерениями каждодневной реальности.