Как пишется Neva с the или нет?
Английский язык
Как пишется Neva с the или нет?
Ответ(ы):
Гость:
Названия рек пишутся с the. Поэтому THE Neva. Пожалуйста
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