Решите задачу номер 9
Геометрия
Решите задачу номер 9
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник АВН прямоугольный с прямым углом АНВ. Найдем сторону НВ по теореме Пифагора. АВ^2-АН^2=НВ^2 2916-2187=729 НВ=27. Косинус В=НВ/АВ=0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/...
Физика
К концам свинцовой проволоки длиной 50 см приложили напряжение 2 В. Сколько времени потребуется для того, чтобы провод расплавился? Начальная темпе...