Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза ??еньше,чем в каждом из прочих трёх. Сколько аршин сукна купил он в каждом месте

Математика

Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза ??еньше,чем в каждом из прочих трёх. Сколько аршин сукна купил он в каждом месте

Автор: Гость