Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза ??еньше,чем в каждом из прочих трёх. Сколько аршин сукна купил он в каждом месте

Математика
Купецкий человек купил в четырех местах 952 аршина сукна: в первом месте в два раза ??еньше,чем в каждом из прочих трёх. Сколько аршин сукна купил он в каждом месте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
952:(2+2+2+1)=136 (аршин) в первом месте 136*2=272 (аршина) в каждом другом
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