Пользуясь теоретичесуим саьериалом вашего учебника, сопоставьте словосочетание и предложение как синтаксические единицы по следующим признакам. По строению: По значению: По назачению: С точки зрения интонационного иформлени...

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Пользуясь теоретичесуим саьериалом вашего учебника, сопоставьте словосочетание и предложение как синтаксические единицы по следующим признакам. По строению: По значению: По назачению: С точки зрения интонационного иформления: С точки зрения пунктуационного оформления:
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Предложение                                     Слсоч.        Имеет граматическую         осноvу.                                               Состоит из 2 и более сл.        
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