Пользуясь теоретичесуим саьериалом вашего учебника, сопоставьте словосочетание и предложение как синтаксические единицы по следующим признакам. По строению: По значению: По назачению: С точки зрения интонационного иформлени...

Русский язык

Пользуясь теоретичесуим саьериалом вашего учебника, сопоставьте словосочетание и предложение как синтаксические единицы по следующим признакам. По строению: По значению: По назачению: С точки зрения интонационного иформления: С точки зрения пунктуационного оформления:

Автор: Гость