Пользуясь теоретичесуим саьериалом вашего учебника, сопоставьте словосочетание и предложение как синтаксические единицы по следующим признакам. По строению: По значению: По назачению: С точки зрения интонационного иформлени...
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Пользуясь теоретичесуим саьериалом вашего учебника, сопоставьте словосочетание и предложение как синтаксические единицы по следующим признакам. По строению: По значению: По назачению: С точки зрения интонационного иформления: С точки зрения пунктуационного оформления:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение Слсоч. Имеет граматическую осноvу. Состоит из 2 и более сл.
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