Разбор слова по составу ,а также словообразовательный разбор слова лисий по схеме лисий -прил. Н.ф. постоянные признаки не постоянные признаки чем является в предложении предложение вот старик снял ЛИСИЙ малахой ,выменянный ...

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Разбор слова по составу ,а также словообразовательный разбор слова лисий по схеме лисий -прил. Н.ф. постоянные признаки не постоянные признаки чем является в предложении предложение вот старик снял ЛИСИЙ малахой ,выменянный на жирную молодую лошадь

Автор: Гость