Разбор слова по составу ,а также словообразовательный разбор слова лисий по схеме лисий -прил. Н.ф. постоянные признаки не постоянные признаки чем является в предложении предложение вот старик снял ЛИСИЙ малахой ,выменянный ...
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Разбор слова по составу ,а также словообразовательный разбор слова лисий по схеме лисий -прил. Н.ф. постоянные признаки не постоянные признаки чем является в предложении предложение вот старик снял ЛИСИЙ малахой ,выменянный на жирную молодую лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лисий - прилагательное (Чей?) Постоянные признаки: Притяжательное Непостоянные признаки: ед.ч В.п м.р Малахой (чей?) лисий(Определение) Лис(Корень)-ий(Окончание)
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