X/8+x/11=19/11 Помогите с дробным

Гость: Гость:

Приводим дроби к общему знаменателю 88 (11х)/88 + (8х)/88 = (19*8)/88 Решаем то, что записано в числителе 11х + 8х = 152 19х = 152 х = 152 : 19 х = 8 Проверка: 8/8 + 8/11 = 1 + 8/11 = 1 целая 8/11 = 19/11