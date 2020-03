Надо образовать вопросительную и отрицательную форму 1) I got up at 9 o'clock 2) My friend watched TV yesterday 3) My mother went shopping yesterday 4) We had 3 lessons yesterday 5) I broke the vase yesterday

Английский язык

Автор: Гость