Надо образовать вопросительную и отрицательную форму 1) I got up at 9 o'clock 2) My friend watched TV yesterday 3) My mother went shopping yesterday 4) We had 3 lessons yesterday 5) I broke the vase yesterday
Английский язык
Надо образовать вопросительную и отрицательную форму 1) I got up at 9 o'clock 2) My friend watched TV yesterday 3) My mother went shopping yesterday 4) We had 3 lessons yesterday 5) I broke the vase yesterday
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