які слова асоціюються з кольорами й звуками наприклад: апельсин-помаранчевий п??ах-пісня

Українська література
які слова асоціюються з кольорами й звуками наприклад: апельсин-помаранчевий п??ах-пісня
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Гость:
Сонце- радість, мама-любов
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