Как расписать в столбик 936:72

Математика
Как расписать в столбик 936:72
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Гость:
Ну ответ будет вот такой 13
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