Сообщение на тему мир глазами эколога (большое сообщение)
Окружающий мир
Сообщение на тему мир глазами эколога (большое сообщение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я эколог. Экология - наука "о доме", то есть о нашей планете Земля. Сегодня существует глобальная проблема загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности людей. Вторая не менее важная проблема - истощение природных ресурсов. Третья проблема - научно-техническая революция, которая изменяет, модифицирует естественно протекающие природные явления.
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