Сообщение на тему мир глазами эколога (большое сообщение)

Гость: Гость:

Я эколог. Экология - наука "о доме", то есть о нашей планете Земля. Сегодня существует глобальная проблема загрязнения окружающей среды продуктами жизнедеятельности людей. Вторая не менее важная проблема - истощение природных ресурсов. Третья проблема - научно-техническая революция, которая изменяет, модифицирует естественно протекающие природные явления.