Роман Дубровский ответьте пожалуйста на вопрос (как нарастает гнев и возмущение крепостных крестьян?
Литература
Роман Дубровский ответьте пожалуйста на вопрос (как нарастает гнев и возмущение крепостных крестьян?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой гнев был у крепостных крестьян Кирилла Петровича.Хотя некоторым это было почётностью то что их хозяин Кирилл Петрович.Гнев у крестьян вызывало то что с ними обращались как с животными (например когда Кириллу Петровичу было потехой затаскивать людей в клетку с медведем). У остальных крестьян гнев быльна судей (например на шабашкина) потому что он не слушался закона и подставлял людей для своего блага. А у верных крестьян гнев вызывало то что их хозяина обижают или же подставляют.(например крестьяне дубровского)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Беларуская мова
Математика
Расстояние от Москвы до Пензы 639 км, от Пензы до Челябинска-1232 км докажи что рассто??ние Москвы до Челябинска,если ехать через Пензу. больше чем...
Математика
Математика