Роман Дубровский ответьте пожалуйста на вопрос (как нарастает гнев и возмущение крепостных крестьян?

Гость: Гость:

Большой гнев был у крепостных крестьян Кирилла Петровича.Хотя некоторым это было почётностью то что их хозяин Кирилл Петрович.Гнев у крестьян вызывало то что с ними обращались как с животными (например когда Кириллу Петровичу было потехой затаскивать людей в клетку с медведем). У остальных крестьян гнев быльна судей (например на шабашкина) потому что он не слушался закона и подставлял людей для своего блага. А у верных крестьян гнев вызывало то что их хозяина обижают или же подставляют.(например крестьяне дубровского)