Роман Дубровский ответьте пожалуйста на вопрос (как нарастает гнев и возмущение крепостных крестьян?

Литература
Роман Дубровский ответьте пожалуйста на вопрос (как нарастает гнев и возмущение крепостных крестьян?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой гнев был у крепостных крестьян Кирилла Петровича.Хотя некоторым это было почётностью то что их хозяин Кирилл Петрович.Гнев у крестьян вызывало то что с ними обращались как с животными (например когда Кириллу Петровичу было потехой затаскивать людей в клетку с медведем). У остальных крестьян гнев быльна судей (например на шабашкина) потому что он не слушался закона и подставлял людей для своего блага. А у верных крестьян гнев вызывало то что их хозяина обижают или же подставляют.(например крестьяне дубровского)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
які слова асоціюються з кольорами й звуками наприклад: апельсин-помаранчевий п??ах-пісня
Ответить
Беларуская мова
Прочитайте стихотворение на французском
Ответить
Математика
Расстояние от Москвы до Пензы 639 км, от Пензы до Челябинска-1232 км докажи что рассто??ние Москвы до Челябинска,если ехать через Пензу. больше чем...
Ответить
Математика
Назовите числа,кратные 6 и 4 подскажите
Ответить
Математика
Как расписать в столбик 936:72
Ответить