Помогите составить предложения с словосочетанием "дом родителей " и " читать с инт??ресом"
Русский язык
Помогите составить предложения с словосочетанием "дом родителей " и " читать с инт??ресом"
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Гость:
Я давно читаю с интересом рассказ одного писателя, где он пишет про дом своих родителей.
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