Функция задана формулой y=5x-7.Найдите, при каком значении аргумента значение функц??и равно 13.

Алгебра
Функция задана формулой y=5x-7.Найдите, при каком значении аргумента значение функц??и равно 13.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13=5x-7 5x=20 x=4 если понравился ответ, отметь его как лучшмй пожалуйста)
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