Купили 12 груш и киви на 6 меньше все фрукты разложили на три тарелки поровну Сколько фруктов оказалось на каждой тарелке

Математика

Купили 12 груш и киви на 6 меньше все фрукты разложили на три тарелки поровну Сколько фруктов оказалось на каждой тарелке

Автор: Гость