Купили 12 груш и киви на 6 меньше все фрукты разложили на три тарелки поровну Сколько фруктов оказалось на каждой тарелке
Математика
Купили 12 груш и киви на 6 меньше все фрукты разложили на три тарелки поровну Сколько фруктов оказалось на каждой тарелке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-6=6(ф)-киви2)12+6=18(ф)-всего3)18:3=6(ф)-на каждой тарелкеОтвет:6 фруктов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длинна стадиона 600 м, а ширина на 345 м, меньше.Вокруг стадиона проложена беговая дорожка.найди ее длину.Вырази ответ в более крупных единицах дли...
Другие предметы
Математика
В город прибыли в одно и то же время ниссан и тайота. какая машина вышла раньше, если тойота ехала медленнее
Русский язык