Купили 12 груш и киви на 6 меньше все фрукты разложили на три тарелки поровну Сколько фруктов оказалось на каждой тарелке

Математика
Купили 12 груш и киви на 6 меньше все фрукты разложили на три тарелки поровну Сколько фруктов оказалось на каждой тарелке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-6=6(ф)-киви2)12+6=18(ф)-всего3)18:3=6(ф)-на каждой тарелкеОтвет:6 фруктов.

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