Купили 2 кг 100 гр крупы и высыпали ее в три банки. в первую банку крупы вошло 3 раза б??льше , чем во вторую,а в третью банку насыпали 500 гр крупы. сколько крупы насыпали в первую и сколько во вторую ? помогите!? срочно!?
Математика
Купили 2 кг 100 гр крупы и высыпали ее в три банки. в первую банку крупы вошло 3 раза б??льше , чем во вторую,а в третью банку насыпали 500 гр крупы. сколько крупы насыпали в первую и сколько во вторую ? помогите!? срочно!?
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