Эльф облетает цветы каждый день.Утром побывал на 391 цветке, что составляет 23/53 от о??щего количества цветов, которые обычно эльф облетает ежедневно. Сколько цветов эльф ещё должен облететь ?

Математика

Эльф облетает цветы каждый день.Утром побывал на 391 цветке, что составляет 23/53 от о??щего количества цветов, которые обычно эльф облетает ежедневно. Сколько цветов эльф ещё должен облететь ?

Автор: Гость