Эльф облетает цветы каждый день.Утром побывал на 391 цветке, что составляет 23/53 от о??щего количества цветов, которые обычно эльф облетает ежедневно. Сколько цветов эльф ещё должен облететь ?

Математика
Эльф облетает цветы каждый день.Утром побывал на 391 цветке, что составляет 23/53 от о??щего количества цветов, которые обычно эльф облетает ежедневно. Сколько цветов эльф ещё должен облететь ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
составим пропорцию 391 цветок 23/53 часть х - 1- это значит что все в общем х=391*1/(23/53)=391*53/23=901 - всего цветов. а осталось еще облететь 901-391=510 цветов ответ 510
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