Помогите перевести, очень нужен правильный перевод. Даю очень много баллов.

Қазақ тiлi
Помогите перевести, очень нужен правильный перевод. Даю очень много баллов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фотография это вид искусства.Хроника фото-история.Каждый день есть люди, которые заинтересованы в съемке.Профессиональные фотографы создают уникальные произведения.Фото хроника жизни всего несколько секунд.Он должен успешно требует, чтобы пользователи быстро понять.В развитых странах, все условия для работы фотографов.Их авторские права, роялти и другие общественные мероприятия решены в рамках закона и охраняются законом.Например, в странах Балтии, 12 человек fotoönerden лауреатов Государственной премии.
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