Срочно нужно. С подробным решением. Неравенство во вложении.

Алгебра
Срочно нужно. С подробным решением. Неравенство во вложении.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2²× -5·4∧х ≥ -4; 2⁴× - 5·2²× +4 ≥0; 2²× =у; у²-5у+4≥0; Д=25-16=9; у₁=4; у₂=1; 2²× =4; 2х=2; х=1;2²× =1; х=0; (х-1)х ≥0; ------0-----------1-------------                                                                                               +           -             +            Ответ:( -∞;0]U [1;+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте слова по схеме  (под-окон-ник), (под-стакан-ник)
Ответить
Геометрия
В какой формулировке допущена ошибка? Выберите один ответ: a. Если две параллель??ые прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. ...
Ответить
Математика
На элеватор привезли в первый день 4.720 ц. пшеницы,это на 350 ц. меньше , чем во второй ??ень; в третий день привезли в 2 раза больше, чем во втор...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова промолчит про приставку про раскажите
Ответить
Физика
Какое давление на стенки сосуда оказывает водород если среднеквадратичная скоро??ти движения его молекулы 800м/с а концентрация 3,6 10 23 моль -1
Ответить