Срочно нужно. С подробным решением. Неравенство во вложении.
Алгебра
Срочно нужно. С подробным решением. Неравенство во вложении.
Ответ(ы):
Гость:
2²× -5·4∧х ≥ -4; 2⁴× - 5·2²× +4 ≥0; 2²× =у; у²-5у+4≥0; Д=25-16=9; у₁=4; у₂=1; 2²× =4; 2х=2; х=1;2²× =1; х=0; (х-1)х ≥0; ------0-----------1------------- + - + Ответ:( -∞;0]U [1;+∞)
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