В какой формулировке допущена ошибка? Выберите один ответ: a. Если две параллель??ые прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. b. Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма вертикальных углов р...

Геометрия

В какой формулировке допущена ошибка? Выберите один ответ: a. Если две параллель??ые прямые пересечены секущей, то соответственные углы равны. b. Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма вертикальных углов равна 180 градусов. c. Если две параллельные прямые пересечены секущей, то сумма односторонних углов равна 180 градусов.

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