Обозначь, где это необходимо, слитное написание НЕ с именами существительными и п??илагательными. Вставь, где это нужно, пропущенные буквы и выдели суффиксы имен прилагательных ♦. ♦ ♦ В этой южной стране меня восхищало НЕ н...

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Обозначь, где это необходимо, слитное написание НЕ с именами существительными и п??илагательными. Вставь, где это нужно, пропущенные буквы и выдели суффиксы имен прилагательных ♦. ♦ ♦ В этой южной стране меня восхищало НЕ небо, ярко-син_е, бе_дон_ое, и НЕ солнце, огненное , палящее бе_пощадное. Песч_ые холмы тоже казались мне отнюдь НЕ пр_вл_кательными. НЕ широкая их полоса была веч_ным и_точ_ником пыли. НЕ ящерицы интерес_вали меня здесь и, конечно, НЕ змеи, которых я с де_ких лет считал самыми НЕ симпатич_ными существовали на земле. Их тут было множество- как и_вес_ных, так и НЕ и_вес_ных науке видов. Многие ученые пр_езжали сюда и с НЕ поддельнам энтузиазмом изучали их в естестве_ых условиях. Нет, меня не перест_вали уд_влять люди, которые с НЕ вероятным трудом пр_вращали в цветущий сад каждый ключ_к плодородной земли. Их вовсе НЕ легкая жизнь проходила в НЕ равной борьбе с жарой и песками и вызывала глубокое уважение.

Автор: Гость