Как состав и особенности строения молекул воды определяют биологическую роль этого вещества в процессах жизнедеятельности клеток?
Биология
Как состав и особенности строения молекул воды определяют биологическую роль этого вещества в процессах жизнедеятельности клеток?
Ответ(ы):
Гость:
Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 95%, в старых — 60%. Роль воды в клетке велика.
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