На элеватор привезли в первый день 4 720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше,чем во второй де??ь;в третий день привезли в 2 раза больше,чем во второй день.Плставь вопрос и реши задачу.

Математика
На элеватор привезли в первый день 4 720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше,чем во второй де??ь;в третий день привезли в 2 раза больше,чем во второй день.Плставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько всего привезли ц пшеницы? 720+350=1070ц 1070×2=2140ц 720+1070+2140=1790+2140=3920ц
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