На элеватор привезли в первый день 4 720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше,чем во второй де??ь;в третий день привезли в 2 раза больше,чем во второй день.Плставь вопрос и реши задачу.

Математика

На элеватор привезли в первый день 4 720 ц пшеницы,это на 350 ц меньше,чем во второй де??ь;в третий день привезли в 2 раза больше,чем во второй день.Плставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость