Образуйте слова по схеме  (под-окон-ник), (под-стакан-ник)

Русский язык
Образуйте слова по схеме  (под-окон-ник), (под-стакан-ник)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Под-локот-ник .Так ?
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