^_^ у меня есть догадки как решить но я спрошу у профессионалов

Математика
^_^ у меня есть догадки как решить но я спрошу у профессионалов
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