Купили 36 цветн. карандашей.Из них 12каранд. были в большой коробке,а остальные в маленьких коробках,по 6 шт в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандаш.
Математика
Купили 36 цветн. карандашей.Из них 12каранд. были в большой коробке,а остальные в маленьких коробках,по 6 шт в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандаш.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(36-12):6=4(коробок)
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