Купили 36 цветн. карандашей.Из них 12каранд. были в большой коробке,а остальные в маленьких коробках,по 6 шт в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандаш.

Математика

Купили 36 цветн. карандашей.Из них 12каранд. были в большой коробке,а остальные в маленьких коробках,по 6 шт в каждой.Сколько было маленьких коробок с карандаш.

Автор: Гость