Чем стиль барокко отличается от стиля ренессанса?

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Барокко, как стиль в архитектуре, живописи, скульптуре пришёл на смену Возрождению (Ренессанс). Оба стиля зародились в Италии. Последним представителем эпохо Возрождения считают Микеланджелло, он же заложил основы Барокко, зародившегося в 16 веке, наивысший расцвет приходится на 17 век и только в середине 18 века был вытеснен другими стилями. Для Барокко характерны динамизм, "плоскость" и пышность форм в, а так же аристократичность и незаурядность сюжетов в живописи.