Чем стиль барокко отличается от стиля ренессанса?

История
Чем стиль барокко отличается от стиля ренессанса?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барокко, как стиль в архитектуре, живописи, скульптуре пришёл на смену Возрождению (Ренессанс). Оба стиля зародились в Италии. Последним представителем эпохо Возрождения считают Микеланджелло, он же заложил основы Барокко, зародившегося в 16 веке, наивысший расцвет приходится на 17 век и только в середине 18 века был вытеснен другими стилями. Для Барокко характерны динамизм, "плоскость" и пышность форм в, а так же аристократичность и незаурядность сюжетов в живописи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите вставить слова срочноооо умоляюююю даю баллы
Ответить
Математика
Решив уравнения 9x+x-9x=5 4x+3x-7x=6 5x+2x=84 12x-4x=3248 17y-y=1616 y+19y=4040
Ответить
Английский язык
VII. Make up questions to the words in bold type: 1. There is a couch in every consulting room. 2. My sister always complains of a bad headache. 3....
Ответить
Математика
Помогите ,3,4,5 задание помогиье срочно!!!
Ответить
Русский язык
Гуляя по лесу,дети могут услышать звонкие удары.Словно кто-то стучит в барабан,Это работает дятел,Вот он сидит на стволе дерева, -Выписать слово ...
Ответить