Гуляя по лесу,дети могут услышать звонкие удары.Словно кто-то стучит в барабан,Это работает дятел,Вот он сидит на стволе дерева, -Выписать слово в котором все согласные звуки звонкие -все согласные звуки глухие -все согласны...

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Гуляя по лесу,дети могут услышать звонкие удары.Словно кто-то стучит в барабан,Это работает дятел,Вот он сидит на стволе дерева, -Выписать слово в котором все согласные звуки звонкие -все согласные звуки глухие -все согласные звуки мягкие -все согласные звуки твердые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-барабан,гуляя,удары,дерева. 2-стучит,это,по. 3-дятел,сидит,дети. 4-услышать,по,это,вот,он,словно.
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