Как вы объясните общие причины развития новых социальных движений?
История
Как вы объясните общие причины развития новых социальных движений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
новые социальные движения в наше время стали развеваться очень стремительно их деятельность полностью закона и ведется вне развития страны
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