Упростить выражение по математике 5 класса 15(2x*3)+6(4+8x)-37x=69
Математика
Упростить выражение по математике 5 класса 15(2x*3)+6(4+8x)-37x=69
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30х*3+24+48х-37х=69 30х*3+48х-37х=69-24 30х*3+11х=45 если конечно * это степень))
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