Алый и границу морфологический разбор

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Алый и границу морфологический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алый- какой?, н.ч.- алый, прилагательное, м.р., ед.ч, И.п., второстеп. член. Границу- кого?, н.ч.-граница, сущ., неодуш., нариц., ж.р., (склонение незнаю), ед.ч., Р.п.,
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