Составить рассказ об осеннем лесе
Литература
Составить рассказ об осеннем лесе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз я приезжал на осенние каникулы к бабушке в деревню. Собрался с друзьями в поход. Дело было ближе к обеду. Недалеко от деревни был лесок,вот там мы и остановились. Ещё сверкало солнце и листья на деревьях переливались золотыстим цветом,было слышно пенье птиц,и шорох листьев при порывах ветра.Мы остановились около ручейка.Вода в ручейке переливалась изумрыдным оттенком.Уже к вечеру собирались тучи и тут пошёл дождь.Мы быстренько собрали вещи и по торопились домой. По дороге домой я чувствовал запах земли и мокрых листьев. Вскоре мы добрались домой. Это был чудесный осенний день в лесу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Напишите, пожалуйста, если не сложно хорошее ЭССЕ. На тему: "Самый бедный-это тот,кто не умеет пользоваться тем,чем располагает."
Английский язык
Present perfect or past perfect? 1. a) I phoned Mr Williams to find out if Pat (go) out. 2. a) Look at this house. I (live) here for 12 years and...
Окружающий мир