Составить рассказ об осеннем лесе

Гость: Гость:

Как то раз я приезжал на осенние каникулы к бабушке в деревню. Собрался с друзьями в поход. Дело было ближе к обеду. Недалеко от деревни был лесок,вот там мы и остановились. Ещё сверкало солнце и листья на деревьях переливались золотыстим цветом,было слышно пенье птиц,и шорох листьев при порывах ветра.Мы остановились около ручейка.Вода в ручейке переливалась изумрыдным оттенком.Уже к вечеру собирались тучи и тут пошёл дождь.Мы быстренько собрали вещи и по торопились домой. По дороге домой я чувствовал запах земли и мокрых листьев. Вскоре мы добрались домой. Это был чудесный осенний день в лесу.