Напишите, пожалуйста, если не сложно хорошее ЭССЕ. На тему: "Самый бедный-это тот,кто не умеет пользоваться тем,чем располагает."

Обществознание
Напишите, пожалуйста, если не сложно хорошее ЭССЕ. На тему: "Самый бедный-это тот,кто не умеет пользоваться тем,чем располагает."
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Автор: Гость
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Гость:
Тот,кто не умеет пользоваться те ,чем располагает это самый бедный
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