Какие заповедники находятся в зоне лесов России

Биология
Какие заповедники находятся в зоне лесов России
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Например, Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес» — заповедник, расположенный на территории Суземского и Трубчевского районов Брянской области России. В зоогеографическом плане заповедник расположен в юго-западной части центрально-русского района провинции смешанных лесов  Жигулевский заповедник имени И. И. Спрыгина — в северной, наиболее высокой части Самарской, луки (Куйбышевская область) . Площадь свыше 23 тысяч гектаров. Склоны, обращенные к северу, покрыты широколиственными и сосновыми лесами, к югу идет лесостепная растительность  Волжско-Камский заповедник — в районе слияния Камы и Волги (Татарстан) . Основан в 1960 году, площадь свыше 8 тысяч гектаров, состоит из двух участков — Раифского и Сараловского. Леса, характерные для средней полосы России, сосновые и смешанные.  Мордовский заповедник имени П. Г. Смидовича расположен в восточной части Окско-Клязьминской низменности. Основан в 1935 году. Площадь свыше 32 тысяч гектаров. В заповеднике сохранился хороший массив соснового леса с примесью широколиственных пород. 
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