Напиши,что находится рядом с твоим домом,используя таблицу зарание спасибо!

Английский язык
Напиши,что находится рядом с твоим домом,используя таблицу зарание спасибо!
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Гость:
There are trees,there is shop,there are cars
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