Укажите краткую форму страдательных причастий А) Создан Б)Драгоценен В) Начатый Г) Приведен
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Укажите краткую форму страдательных причастий А) Создан Б)Драгоценен В) Начатый Г) Приведен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет А так как страдательные причастия выполняемые кем то и поэтому созданный кем то а если в краткой то создан ответ - А
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